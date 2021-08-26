Мальта визнала українські сертифікати вакцинації від коронавірусу. Країна це зробили згідно з рекомендаціями Євросоюзу.

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинації від Covid-19, згідно з рекомендацією ЄС. Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії, – написав міністр.

????????Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС. Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19. #ВакцинуйсяТаМандруй — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 25, 2021

Нагадаємо, з 14 липня Мальта ввела обов’язкове пред’явлення Covid-сертифікатів про проходження повного курсу вакцинації від коронавірусу.

Щоб потрапити в країну, потрібно пред’явити сертифікат про щеплення, який визнає Мальта, Євросоюз або Великобританія.

Мальта – острівна держава в Середземному морі, розташоване поблизу італійської Сицилії. З 2004 року Мальта є членом Європейського союзу.

В Україні з 1 липня в тестовому режимі почали видавати Covid-сертифікати через додаток або портал Дія. За даними Мінцbфри, на тестування сертифікатів зареєстрували 34 650 осіб. Ці сертифікати недавно визнав ЄС.