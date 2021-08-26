Формат реформи пенсійної системи має бути поетапим. Спочатку варто залучати державну накопичувальну інституцію: пенсійний фонд чи керуючу компанію.

Про це завив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю Інтерфакс-Україні.

– Має бути етапність, ми не можемо одразу піти й роздати кошти недержавним пенсійним фондам – зауважив він.

За словами Марченка, на початку залучатимуть державну накопичувальну інституцію: пенсійний фонд чи керуючу компанію.

– До того ж на початковому етапі в нас небагато інструментів для вкладень – це можуть бути ОВДП (Облігації внутрішніх державних позик, – Ред.).

Також, як зазначив міністр, якщо у громадянина немає накопичень в Недержавному пенсійному фонді (НПФ), то не варто розраховувати на пенсію взагалі.

– Темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів – зростатиме, – пояснив політик.

Як додав Марченко, є два варіанти як отримати пенсію – або самостійно шукати можливості й відкладати через НПФ, або повинні створювати умови таких накопичень для всіх громадян.

Окрім того, політик зауважив, що Мінфін наразі пропонує створити окрему пряму бюджетну програму.

– Умовно, якщо ти дав 1% або 1,5%, держава дає стільки ж. Для молоді зробити з коефіцієнтом, заохотити – якщо ти додатково вклав кошти в накопичувальний пенсійний фонд, то держава додасть, – додав він.

Як зауважив міністр, це має бути система, яка створить умови для того, щоб громадяни зацікавилися своїм пенсійним майбутнім.

Водночас щодо професійної пенсії, то вона, за словами Марченка, повинна мати специфічні моделі.

Із окремих професій треба створювати окремі механізми, щоб вони були поза межами нинішньої пенсійної системи, додав міністр.