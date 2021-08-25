Питання введення локдауну в Україні залежить від свідомості суспільства в питаннях вакцинації. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

– Нині ризики через низькі темпи вакцинації залишаються. Зараз ці показники досить серйозні, – вважає міністр.

Сам очільник відомства вже вакцинувався. Отримали щеплення проти Covid-19 також члени його родини.

За його словами, нині медична система готова до “шоків та сплесків”. Немає й підстав чекати на катастрофічні наслідки від нових штамів коронавірусу.

На запитання про передбачені кошти в бюджеті-2022 на вакцинацію, Сергій Марченко відповів, що Україні потрібно спершу використати наявні препарати.

– Ми вже закупили близько 40 млн доз. Здається, що найбільша частка Pfizer. Нам би їх використовувати, – зазначив міністр фінансів.

Певним сферам економіки в Україні дозволять працювати навіть за умови червоного рівня епідеміологічної небезпеки. Про це 25 серпня заявив очільник МОЗу Віктор Ляшко.

Для цього весь колектив повинен бути вакцинований, а відвідувачі – надати Covid-сертифікат.

Такий принцип роботи у випадку запровадження карантинних обмежень буде можливий, зокрема в кінотеатрах.

Нині в Україні щеплюють проти коронавірусу громадян, які досягли 18-річного віку.

Рекомендували вакцинуватись проти Covid-19 у МОЗі навіть вагітним.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Мінфін