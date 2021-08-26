В Україні зможуть позбавити ступеня бакалавра і магістра. Це можливо у випадку порушення академічної доброчесності студентом.
Відповідне рішення про посилення відповідальності за порушення принципів академічної доброчесності ухвалив Кабмін у четвер, 26 серпня.
Таким чином уряд затвердив порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації.
Цей порядок визначає процедуру у разі виявлення таких фактів порушення академічної доброчесності:
- плагіату;
- фальсифікації;
- списування;
- обману;
- хабарництва.
Дія порядку поширюється на рішення про присудження таких ступенів вищої освіти – молодший бакалавр, бакалавр, магістр.
Якщо вищий навчальний заклад отримає інформацію про вищезазначені порушення у роботі студента, якому присвоїли ступінь вищої освіти, то за рішенням вченої ради вишу створюється експертна комісія.
Ця комісія у свою чергу вивчає роботу та виносить рішення щодо позбавлення ступеня вищої освіти та вилучення диплому.
Однак ті студенти, яких позбавлять ступеня, можуть протягом двох місяців оскаржити відповідне рішення в Міністерстві освіти та науки України або ж у суді.