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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

В Україні зможуть позбавити ступеня бакалавра і магістра

студенти

В Україні зможуть позбавити ступеня бакалавра і магістра. Це можливо у випадку порушення академічної доброчесності студентом.

Відповідне рішення про посилення відповідальності за порушення принципів академічної доброчесності ухвалив Кабмін у четвер, 26 серпня.

В Україні зможуть позбавити ступеня бакалавра і магістра

Таким чином уряд затвердив порядок скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації.

Цей порядок визначає процедуру у разі виявлення таких фактів порушення академічної доброчесності:

  • плагіату;
  • фальсифікації;
  • списування;
  • обману;
  • хабарництва.

Дія порядку поширюється на рішення про присудження таких ступенів вищої освіти – молодший бакалавр, бакалавр, магістр.

Якщо вищий навчальний заклад отримає інформацію про вищезазначені порушення у роботі студента, якому присвоїли ступінь вищої освіти, то за рішенням вченої ради вишу створюється експертна комісія.

Ця комісія у свою чергу вивчає роботу та виносить рішення щодо позбавлення ступеня вищої освіти та вилучення диплому.

Однак ті студенти, яких позбавлять ступеня, можуть протягом двох місяців оскаржити відповідне рішення в Міністерстві освіти та науки України або ж у суді.

Фото: Depositphotos

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