Щорічно 29 серпня відзначають День пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави.

На День пам’яті захисників 2021 передбачено низку заходів для вшанування пам’яті загиблих воїнів України.

Детальніше про те, куди піти на День пам’яті захисників України, та які заходи передбачені – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Програма заходів на День пам’яті захисників України 2021

Так, 29 серпня мають встановити зменшені копії державного прапора на могилах полеглих захисників.

До цього процесу приєднаються представники місцевого самоврядування, військовослужбовці, ветеранські та молодіжні громадські організації.

Згідно з урядовим розпорядженням затверджено використання пам’ятного знаку Сонях, що є символом цього пам’ятного дня.

Також передбачено проведення жалобних заходів у Меморіальному комплексі, розташованому на території Міноборони у Києві на проспекті Повітрофлотський, 6.

Окрім того, у неділю можуть провести тематичні національно-патріотичні заходи у закладах освіти та культури, в місцях дислокації військових частин та вищих військових навчальних закладах.

Також цього дня о 10.00 мають оголосити загальнонаціональну хвилину мовчання на знак вшанування пам’яті за захисниками. Тож можуть обмежити трансляції розважальних програм на телебачені.

Ще передбачено проведення тематичних виставок, публікації наукових праць, документів та інших матеріалів, присвячених вшануванню захисників.

У Міністерстві у справах ветеранів України зауважили, що такі заходи сприятимуть розвиткові патріотичного виховання молоді, а також гідному вшануванню пам’яті тих, хто віддав своє життя за нашу державу.

Війна на Донбасі

Із квітня 2014 року на сході України триває російсько-українська війна. Цьому передувало революційні події на Майдані та анексія Криму Росією.

Сім років тому військові підрозділи РФ почали захоплювати адмінбудівелі у Слов’янську та Краматорську. А наступного дня в Україні оголосили про початок Антитерористичної операції, яка згодом переросла в Операцію об’єднаних сил.

За період із квітня 2014 до кінця грудня 2020 року на Донбасі загинуло понад 13 тис. осіб. Серед них понад 4,1 тис. українських військових.

Станом на серпень 2021 року в зоні ООС діє режим припинення вогню, однак провокації із боку російських найманців продовжуються.

Детальніше про війну на сході України читайте у матеріалі Фактів ICTV.