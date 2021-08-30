Внаслідок ускладнення погодних умов без світла залишились 126 населених пунктів у трьох областях.

Через дощі, грози і сильні пориви вітру знеструмлено 88 населених пунктів у Київські області, 34 – у Чернігівській та чотири – у Житомирській. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Погода в Україні 30 серпня також буде мінливою. У багатьох регіонах пройдуть дощі, а в деяких буде спекотно. Так, на півдні 30 серпня у більшості районів пройде слабкий дощ з грозою.

Температура повітря вдень становитиме +27, +33, вночі +17, +21. А от у східних регіонах сьогодні без опадів. Вдень стовпчик термометра коливатиметься у межах +30, +33.

Погода у центральних областях також буде похмурою – пройде невеликий дощ з грозою. Температура повітря вдень від +22 до +33, вночі похолоднішає до +14, +19.

У Києві очікується гроза. Вдень стовпчик термометра показуватиме +25, +27, вночі +16, +18.

Крім того, погода в Україні протягом тижня, з 31 серпня до 3 вересня, буде переважно вологою. З четверга значно похолодає, особливо в нічний час доби.