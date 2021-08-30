Україна не мовчатиме у відповідь на порушення: Разумков про обстріл Авдіївки

Україна не мовчатиме у відповідь на порушення домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі. У цьому запевнив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи обстріли Авдіївки бойовиками.

За його словами, українських військовослужбовців і громадян, які сьогодні змушені жити в таких умовах, захищатимуть.

– На жаль, і вчора, і позавчора ми бачили знову обстріли, порушення тих домовленостей, які взяли на себе усі сторони процесу. Але тільки Україна виконує свої зобов’язання, дійсно дотримується досягнутого в Мінську. Та ми точно не мовчатимемо і захищатимемо себе, своїх військовослужбовців і громадян, – заявив Разумков під час поїздки у Донецьку область.

28 серпня бойовики на Донбасі 18 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів шестеро українських військовослужбовців дістали осколкові поранення, ще четверо – бойові травмування.

Також 28 серпня бойовики збройних формувань РФ обстріляли населені пункти, розташовані поблизу лінії розмежування на Донбасі.

Працівників станції Авдіївка та пасажирів довелося евакуйовувати в укриття. Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури міста.