Негода очікується у найближчі години у північних, центральних та південних областях України – грози, подекуди град та шквали до 15-20 м/с.

Синоптики Укргідрометцентру на 30 серпня та ніч 31 числа оголосили штормове попередження у цих регіонах.

За їхніми прогнозами, у Київській, Чернігівській та Черкаській областях усі небезпечні погодні явища супроводжуватимуться сильними зливами, що відповідає І або жовтому рівню небезпеки.

Загалом весь тиждень погода в Україні буде переважно вологою, а з четверга, 2 вересня, ще й значно похолодає, особливо в нічний час доби.

До речі, у вівторок, 31 серпня, у східних та південних регіонах ще буде літня погода, а температура повітря коливатиметься в діапазоні +28 +31. Чого не скажеш про Захід України – тут переважно +18 +22.