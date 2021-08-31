Погода на 1 вересня 2021 в Україні – прогноз погоди на завтра

Погода в Україні 1 вересня, на День знань, буде переважно дощовою та холодною. Сухо буде лише в східних та південних областях.

За даними синоптиків, в Україні вируватиме місцями шквал. Вітер буде південно-західним, його швидкість сягатиме від 7 до 12 м/с.

Детальніше про те, якою буде погода в Україні на День знань, та де очікувати злив – у матеріалі Фактів ICTV.

Схід України охопить суха та тепла погода. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26…+28, а вночі опустяться до +14…+17.

А от жителям західних областей знадобляться парасолі 1 вересня, адже помірні дощі передбачають у всіх регіонах. Температура коливатиметься в межах +17…+21 вдень та +9…+12 вночі.

На Півночі також очікується дощ та хмарність. Температура повітря становитиме від +21 до +23 вдень та від +11 до +14 вночі.

Водночас на жителів південних областей чекає тепла осіння погода без опадів. Температура коливатиметься +25…+28 вдень та +14…+17 вночі.

Погода у Києві 1 вересня буде дощовою та похмурою. Денна температура становитиме від +21 до +23, нічна – від +12 до +14.

Загалом погода в Україні з 31 до 3 вересня буде нестабільною: одні області накриє негода, а інші – осіннє тепло.

Так, 2 вересня, зона дощів зміститься на Схід, водночас у західних областях вигляне довгоочікуване сонце. Однак у всіх регіонах помітно знизиться температура.