З 1 вересня в Україну не впускатимуть авто на придністровських номерах

Автомобілям з Придністровського регіону Молдови на номерах так званої республіки з 1 вересня заборонено в’їзд на територію України.

Номерні знаки на авто мають бути узгодженого зразка або нейтральними, інакше транспортні засоби не зможуть перетнути кордон.

– Відповідно до доручення Кабміну та ноти Міністерства закордонних справ України, з 1 вересня до участі у міжнародному русі допускатимуться виключно ті транспортні засоби із Придністровського регіону Молдови, які матимуть реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка та так звані нейтральні номери, разом з іншими транспортними засобами, зареєстрованими згідно із законодавством Республіки Молдова, – попереджають у Держприкордонслужбі.

Усі питання щодо таких автомобілів прикордонники узгодили з митниками та поліцією, а також повідомили про зміни молдовську сторону.

Запровадити заборону на в’їзд машинам з номерами невизнаного Придністров’я Україна планувала ще з 1 березня.

Цим рішенням Україна підтримала молдовську сторону.