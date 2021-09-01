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Факти / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

Через Дію можна подати документи на одруження і заплатити збір

Весілля

Тепер, щоб подати документи для реєстрації шлюбу, не обов’язково йти до РАГСу, це можна зробити онлайн через мобільний додаток чи портал Дія.

Про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, через Дію можна також оплатити адміністративний збір за цю послугу.

– Всі ці зміни спрямовані на те, аби взаємодія людей із державою проходила максимально зручно та комфортно, – наголосив глава Кабміну.

Через Дію можна подати документи на одруження

Раніше українці отримали можливість через Дію отримати цифрове свідоцтво про народження дитини. Цей документ має таку ж юридичну силу, як і його паперовий аналог.

Цифрове свідоцтво можна використовувати у подорожах Україною, а також для отримання банківських, медичних та освітніх послуг.

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Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Unsplash

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