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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Більшість батьків мріють, щоб їхні діти мали власний бізнес – опитування

батьки і діти

В Україні більшість батьків хочуть, щоб їхні діти в майбутньому мали власний бізнес і працювали у сфері ІТ.

Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus Research.

60% опитаних бажають, щоб їхні діти мали власний бізнес. А от про роботу за наймом для своїх дітей мріє лише 3% українців.

Щодо вибору професії то 17% батьків мріють, що їхні діти знайдуть себе у сфері ІТ. Лише 11% опитаних вважає, що це особистий вибір дитини.

33% українців не визначилися, а решта виступають за професію лікаря, педагога, юриста тощо.

Більшість батьків мріють, щоб їхні діти мали власний бізнес – опитування

Основними атрибутами успіху більшість українців бачать гарно оплачувану роботу, наявність дітей та можливість подорожувати.

Батьки вважають, що діти, як сенс життя, стають вагомим мотиватором для досягнень та звершень з боку дорослих.

Більшість батьків мріють, щоб їхні діти мали власний бізнес – опитування

Водночас престижна робота, гроші, друзі та одруження стоять на другому місці.

Компанія Gradus Research провела дослідження методом самозаповнення анкети в мобільному застосунку gradus.app 10 серпня 2021 року. Таким чином опитали 1000 респондентів у віці 18-60 років.

Фото: Depositphotos

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