Більшість батьків мріють, щоб їхні діти мали власний бізнес – опитування

В Україні більшість батьків хочуть, щоб їхні діти в майбутньому мали власний бізнес і працювали у сфері ІТ.

Про це свідчать результати дослідження компанії Gradus Research.

60% опитаних бажають, щоб їхні діти мали власний бізнес. А от про роботу за наймом для своїх дітей мріє лише 3% українців.

Щодо вибору професії то 17% батьків мріють, що їхні діти знайдуть себе у сфері ІТ. Лише 11% опитаних вважає, що це особистий вибір дитини.

33% українців не визначилися, а решта виступають за професію лікаря, педагога, юриста тощо.

Основними атрибутами успіху більшість українців бачать гарно оплачувану роботу, наявність дітей та можливість подорожувати.

Батьки вважають, що діти, як сенс життя, стають вагомим мотиватором для досягнень та звершень з боку дорослих.

Водночас престижна робота, гроші, друзі та одруження стоять на другому місці.

Компанія Gradus Research провела дослідження методом самозаповнення анкети в мобільному застосунку gradus.app 10 серпня 2021 року. Таким чином опитали 1000 респондентів у віці 18-60 років.