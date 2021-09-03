З початком осені в Україні та світі ще більше погіршилася ситуація з коронавірусом. Станом на 2 вересня 2021 року на планеті підтвердили понад 219,5 млн випадків хвороби, в Україні – 2 290 848. Водночас вірус за увесь час забрав життя більше 4,5 млн мешканців світу, в Україні – 53 877.

Коронавірус в Україні

Про погіршення загальної епідситуації в Україні свідчить кількість нових хворих. За останніми даними МОЗ, їх у країні 2 477, серед них 179 дітей і 36 медпрацівників.

Попри це, поки що усі регіони перебувають у зеленій зоні карантину. Однак у чотирьох із них перевищені показники динаміки рівня госпіталізацій хворих із Covid-19: у Луганській області – 75,8%, Львівській – 54,4%, Одеській – 70,2%, Херсонській – 56,2%.

Через такі показники країні загрожує вихід із зеленої зони карантину та посилення обмежувальних заходів.

Як зазначають експерти Київської школи економіки (KSE), уже два дні поспіль фіксується й перевищення коефіцієнта виявлення нових випадків (граничний показник – 4%).

Україна готується до можливого ​​осіннього спалаху коронавірусу. Країна активно проводить імунізацію громадян. Також на боротьбу з вірусом держава додатково отримає $12,8 млн від Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Коронавірус у світі

А у світі продовжує поширюватися новий штам коронавірусу Мю. Мутацію, яка потенційно може обходити імунітет, отриманий за допомогою вакцинації, виявили у Японії. Обидва випадки – завезені, їх привезли мандрівники з ОАЕ і Великої Британії.

Поки що у світі продовжують боротися з коронавірусом за допомогою вакцинації. Наприклад, Литва вакцинувала від коронавірусу значну частину населення. У країні щеплення зробили 70% дорослих громадян.

Деякі країни, зокрема Ізраїль, роблять своїм громадянам третій укол.

Однак Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) вважає, що нині немає термінової необхідності робити щеплення третьою (бустерною) дозою вакцини від коронавірусу.