В ООН розповіли, вартість яких продовольчих товарів збільшилася у серпні

Після двох місяців зниження в серпні світові ціни на цукор, пшеницю та пальмову олію суттєво зросли.

При цьому ціни на рис продовжили знижуватися, повідомили в четвер, 2 вересня, фахівці Продовольчої і сільськогосподарської організації Об’єднаних Націй.

Останнього місяця літа індекс цін цукру виріс на 9,6%, пшениці на 8,8%, а пальмового і рослинного масла – на 6,7%.

Причиною цього стали очікування низького врожаю в великих країнах-експортерах – Аргентині, деяких країнах ЄС та Україні.

Крім того, зросла також вартість м’яса: баранини, яловичини та птиці.

Такої ситуації сприяли активні закупівлі з боку Китаю і підвищення попиту в Східній Азії і на Близькому Сході.

Свинина ж, навпаки, незначно подешевшала через скорочення закупівель Китаю і низький попит в Європі.

Також в ООН відзначають зниження цін на молоко, хоча при цьому вартість вершкового масла і сиру трохи зросла.