Від Утьосова до Жванецького: особистості, якими пишається Одеса

День Одеси святкують щорічно 2 вересня. Цьогоріч українській перлині виповнюється 227 років.

Одесу ще називають Південною Пальмірою за аналогією з античним містом, яке було перехрестям торгових шляхів на Близькому Сході в районі нинішньої Сирії.

Одеса – це місто з багатою історією, культурою, архітектурою та життям, яке там кипить. Та місто, насамперед, прославили люди, які там народилися й жили.

Факти ICTV розповідають про відомих одеситів, якими пишається місто.

Анна Ахматова

Однією з найвідоміших одеситок є поетеса Анна Ахматова, яка народилася у 1889 році в Одесі на 11-й станції Великого Фонтана. Її дівоче прізвище було Горенко.

— Я народилася в один рік з Чарлі Чапліном і Крейцеровою сонатою Толстого, Ейфелевою вежею і, здається, Еліотом. Цього літа Париж святкував століття падіння Бастилії – 1889 pоку, – писала Ахматова.

Сьогодні її поезія вважається класикою світової літератури, на її слова наклали музику, а самій Ахматовій присвячували свої твори не менш відомі поети, як-от Марина Цвєтаєва та Йосиф Бродський.

Ахматова виїхала з Одеси з батьками, коли їй виповнилося сім років, але щороку проводила літо на березі Чорного моря. Пізніше в Одесі поетеса була ще тричі: в 1904, 1906 і 1909 роках. Завжди приїжджала з матір’ю, і зупинялася у своєї тітки на дачі в Люстдорфі.

Михайло Жванецький

В Одесі народився у 1934 році на Молдаванці й письменник-сатирик Михайло Жванецький. Його тексти вже давно розібрали на мудрі та злегка в’їдливі цитати.

Наприклад, Тільки в день народження дізнаєшся, скільки у світі непотрібних речей або Народжений повзати – скрізь пролізе.

Жванецького називали одеситом №1 в літературі сучасної епохи. Він зміцнив яскраву для міста славу столиці гумору, поєднавши карнавальність сюжетів та багатство мови Бабеля з іронічністю і точністю у деталях Ільфа і Петрова.

Ісаак Бабель

Справжнім одеситом був Ісаак Бабель, який народився на Молдаванці у 1894 році. Свої перші твори він писав французькою мовою, і тільки потім, через певний час, почав писати російською.

Бабель – майстер короткого оповідання. Він понад усе цінував лаконічність та точність. Мова його творів – колоритна, як і сама Одеса.

За його сценарієм на Одеській кіностудії зняли фільми Сіль (1925), Беня Крик і Мандрівні зорі (обидва 1927). Працював над сценарієм фільму Як гартувалася сталь (за М. Островським) на замовлення Олександра Довженка.

Леонід Утьосов

В Одесі народився і жив відомий співак Леонід Утьосов, якому пізніше встановили у місті пам’ятник.

Утьосов багато співав про Одесу, це і Ах, Одеса моя, і Одесит Ведмедик, і багато інших пісень. Він виконував пісні у різноманітних жанрах – від джазу до романсу.

Утьосов також писав книги, здебільшого про свою діяльність, в яких незмінно згадувалася Одеса.

Ілля Ільф та Євген Петров

Не менш відомі одеські письменники-гумористи – Ілля Ільф та Євген Петров. Їхньому співавторству належить дилогія про харизматичного шахрая Остапа Бендера.

Їхній роман Дванадцять стільців називають справжнім шедевром, який викликає усмішку та розуміння. В Одесі навіть стоїть пам’ятник дванадцятому стільцю, відкритий у 1999 році.

Віра Холодна

Зірка німого кіно Віра Холодна була уродженкою Полтави, але шанують акторку і досі саме в Одесі.

Холодну прозвали Королевою екрану, а сама вона знялася у 40 фільмах. У кіно вона дебютувала в 1914 році у фільмі режисера Володимира Гардіна Анна Кареніна за романом Толстого. Ще одна відома робота була у фільмі Пісня торжествуючої любові.

В Одесі Холодній встановлений пам’ятник, а майстри графіті на одному з будинків на вулиці Мала Арнаутська зобразили мурал з портретом акторки.

Сонька Золота Ручка

Окрім мистецького осередку, у різні роки Одеса прославилася і кримінальними особистостями. Однією з найвідоміших була Софія Блювштейн під псевдонімом Сонька Золота Ручка.

Блювштейн увійшла в історію як злодійка-авантюристка, про яку писали книги та знімали фільми. Жінка була непоганою акторкою, що допомагало їй в аферах.

Її неодноразово затримувала поліція, а у 1880 році Блювштейн заслали до Сибіру, звідки їй вдалося втекти.

Через п’ять років її арештували вдруге, але авантюристці знову вдалося втекти. Потім її ще кілька разів затримували.

Відомих одеситів можна перелічувати ще довго. Це меценат Григорій Маразлі, казкар Юрій Олеша, письменниця Віра Інбер, поет Семен Кірсанов, композитор Модест Табачников.

Неможливо переоцінити внесок у розвиток міста французького герцога Де Рішильє, французького діяча, графа Олександра Ланжерона, російського адмірала Осипа де Рібаса, а також російського графа Михайла Воронцова та його дружини Єлизавети Воронцової.

З Одесою тісно пов’язані письменники Олександр Грін, Олександр Купрін, Олександр Пушкін, оперна співачка Антоніна Нежданова, художники Петро Нілус та Олег Соколов, кінорежисер Олександр Довженко, актор Михайло Водяний та багато інших.