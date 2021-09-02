Ан-225 Мрія став не лише в Україні легендарним літаком, а й у всьому світі. Коли Ан-225 вперше прилітав до Австралії, там зібралися близько 15 тис. глядачів, щоб побачити найбільше повітряне судно у світі.

Факти ICTV поспілкувалися з екіпажем Ан-225 Мрія, щоб розкрити найцікавіші факти про літак, а також розказати, у чому головна унікальність цього судна.

Ан-225 Мрія – що відомо про українську легенду

Ан-225 важить майже 300 тонн, у довжину 84 м, у висоту – близько 20 м. Максимальне комерційне навантаження у судна – 250 тонн, що робить його світовим лідером. Таке повітряне судно існує лише в одному екземплярі.

Возила танки і жирафа: яка на вигляд Мрія зсередини та чому досі лишається легендою / 3 фотографии

Екіпажу доводиться вирушати у доволі тривалі відрядження, тому літак обладнаний усім необхідним для цього. На борту, звісно, є туалет, кухня, зона відпочинку, гардероб, а також місце, де можна зайнятися спортом.

До звичайного льотного екіпажу Мрії входять шість людей, а до посиленого – вісім. Кожен рейс екіпаж супроводжують 12 осіб технічного персоналу.

– У нас два інженери, навігатор, радист і два пілоти, – зазначив командир екіпажу АН-225 Мрія Дмитро Антонов.

Авіатехнік Павло Чиколовець розповідає, що технічному екіпажу доводиться вирушати у кожне відрядження, щоб швидко реагувати на нюанси, які виникають у повітрі. Ба більше, Мрія виконує багато комерційних рейсів, а там немає місця неоперативності. Крім того, запчастини до літака завжди перебувають на борту.

– Це ж літак, це ж не трактор. Він не може стати на дорозі, і стояти, коли ти в ньому летиш. Ти живеш цим, ти робиш так, щоб все було добре. Ти хвилюєшся за це, – переконує Павло Чиколовець.

Які вантажі перевозить літак Ан-225 Мрія

За словами командира екіпажу Дмитра Антонова, Ан-225 має перевозити габаритний, важкий вантаж.

– Це, наприклад, які-небудь вагони, великі яхти, – зазначив Антонов.

Проте пандемія коронавірусу зачепила і Мрію. Екіпажу довелося перевозити головні атрибути нашого часу.

– Ми минулого року возили маски, халати захисні. Через те, що у нас об’єм майже 1 150 куб. м, ми її повністю загрузили, було там 95 тонн вантажу. Але літак був під зав’язку, – розповів командир екіпажу.

Загалом літак може перевозити вантаж до 250 тонн. Коли Мрія встановлювала рекорд, тоді довелося підняти п’ять танків на висоту понад 10 км.

Возила танки і жирафа: яка на вигляд Мрія зсередини та чому досі лишається легендою / 2 фотографии

– Треба було терміново перевезти лопать від вітряка довжиною 44 м. Вона в жоден літак не увійшла. З Китаю, де її виготовили, треба було відвезти на так званий краш-тест в Данію. Це не важкий вантаж – просто задовгий. 10 тонн лише важив, – поділився Антонов.

Насправді для Ан-225 це доволі звичний вантаж. Адже літак постійно перевозить потяги, пароплав, турбіни.

– Ми з Антоновим перевозили якось із Китаю до Туреччини состав метро. Він якраз тут вмістився, – згадує льотчик-випробувач першого класу Сергій Тарасюк.

Проте Ан-225 дивував світ не лише об’ємами, а й самим вантажем. Зокрема, це була картинна галерея на висоті понад 10 км.

– У 2012 році був зафіксований рекорд Гіннеса, коли ми з Антоновим підняли на висоту, здається, 10,5 км картинну галерею. Розмістили стелажі і 560 картин, – поділився Сергій Тарасюк.

Проте гілку першості як найнезвичайніший вантаж на Мрії забирає жираф. За словами пілота, тварину довелося перевозити саме в Ан-225 через довгу шию, яка просто не вміщувалася в інші літаки.

– Це треба було створити умови, щоб вона тут дихати могла. Надув вантажної кабіни. Все завершилось нормально, їй тут подавали повітря. Ну і, звісно, летіли вони не на 10 км, а на 4-5 км. Тому з нами літає технічна бригада, яка керує саме завантаженням, розвантаженням. У них є свій лонгмастер, який знає, як розмістити вантаж, – розповів Сергій Тарасюк.

Ан-225 на параді до Дня Незалежності

– Параду 24 серпня передувала велика підготовка, бо ми летіли у складі великої колони. Особливість – у тому, що буквально до секунди були розраховані всі моменти головних точок, – розповів командир екіпажу Мрії Дмитро Антонов.

Загалом екіпажу довелося провести шість тренувальних польотів, зокрема разом з Ан-70, і потім уже з військовими.

– Ан-70 летів на висоті 300 м, а ми – на висоті 400. Немає сенсу, щоб такого розміру літак летів іще нижче. Тільки незвично, що під ногами місто, – додав Антонов.

За його словами, вони мали в районі аеродрому злетіти та зібратися у стрій. Разом з Ан-70 вони йшли із 40-секундним інтервалом.

– Ми спостерігали за військовими, які нас обганяли, у районі збору – аеродром Васильків, і потім уже йшли за своїм часом. Нас контролювали із землі, – додав командир екіпажу.

Він переконує, що Ан-225 ще точно літатиме 10 років, тому обов’язково потішить українців на святі.

– Ми спеціально, пролітаючи над Хрещатиком, біля Дніпра, біля Троєщини, помахували крилами – це як привітання для тих, хто перебуває на землі, – зазначив Дмитро Антонов.

Українська Мрія – зірка світової авіації

– Коли розумієш, що це найбільший літак у світі, звичайно, відчуваєш гордість. Літак практично у всіх куточках світу зустрічають дуже тепло. Багато людей приходить подивитись, особливо в Європі, Америці – як у Північній, так і у Південній, – розповідає командир екіпажу Дмитро Антонов.

Ба більше, для австралійців рейс Ан-225, здається, став взагалі знаковим. Адже на приліт Мрії очікували 15 тис. глядачів.

– Коли літак потрапив в Австралію, то був, напевно, найбільший наплив глядачів, любителів авіації. За даним ЗМІ, близько 15 тис. людей прийшло подивитись, – зазначив командир.

Авіамеханік Павло Чиколовець також переконує, що у будь-якому кінці світу відчуває насамперед гордість.