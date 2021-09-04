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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Вітренко розповів, якою буде ціна газу у тарифі на тепло в опалювальному сезоні 2021-2022

юрій вітренко

Ціна газу для теплокомуненерго, які займаються постачанням опалення для населення, під час опалювального сезону становитиме 7,4 грн за куб. м.

Про це в ефірі Свободи слова Савіка Шустера на каналі Україна повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко.

– Для потреб населення ціна (на газ – Ред.) буде 7,4 грн. Зауважу, що це практично втричі менше, ніж поточна спотова ринкова ціна. Нафтогаз забезпечує в достатніх обсягах цей ресурс для покриття всіх потреб населення в газі, які споживають його фактично через централізоване опалення, – сказав Вітренко.

Юрій Вітренко запевнив, що всі підприємства теплокомуненерго будуть з газом для забезпечення потреб населення.

Влітку цього року стало відомо, що тарифи на опалення та водопостачання з початку нового опалювального сезону в Україні зростуть на 40-60%. Згідно з прогнозами експертів, у різних містах вони зростуть по-різному.

Очікується, що у Полтаві комунальні тарифи підвищаться на 36%, у Старокостянтинові (Хмельниччина) – на 63%, в Одесі – на 56%, а у Тернополі – на 70%.

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