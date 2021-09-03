В ніч з 4 на 5 вересня через футбол на годину продовжать роботу метро. Також можуть ввести обмеження на вхід на трьох станціях.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
На стадіоні НСК Олімпійський о 21.45 розпочнеться футбольний матч між збірними України та Франції.
– Можливі обмеження (закриття) на вхід станції Олімпійська перед початком футбольного матчу та після закінчення гри станцій Олімпійська, Палац спорту та Площа Льва Толстого, – повідомила влада.
Нагадаємо, раніше в метрополітені Києва стався технічний збій. У результаті виникли складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок.
Пізніше фахівці усунули проблему.