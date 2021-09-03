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Факти / Україна / Суспільство
Максим Зайченко |

Завтра в Києві на годину продовжать роботу метро: кілька станцій можуть закрити на вхід

Київський метрополітен

В ніч з 4 на 5 вересня через футбол на годину продовжать роботу метро. Також можуть ввести обмеження на вхід на трьох станціях. 

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації. 

На стадіоні НСК Олімпійський о 21.45 розпочнеться футбольний матч між збірними України та Франції.

– Можливі обмеження (закриття) на вхід станції Олімпійська перед початком футбольного матчу та після закінчення гри станцій Олімпійська, Палац спорту та Площа Льва Толстого, – повідомила влада. 

Нагадаємо, раніше в метрополітені Києва стався технічний збій. У результаті виникли складнощі з поповненням транспортних карток і придбанням разових поїздок.

Пізніше фахівці усунули проблему. 

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Джерело: КМДА

Фото: Depositphotos

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