Україна очікує партію бронебійних систем Javelin від Сполучених Штатів Америки вже у цьому році. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, вищий політичний уряд США переконав президента Володимира Зеленського у тому, що Сполучені Штати надалі підтримуватимуть обороноздатність української держави.

Javelin – переносний протитанковий ракетний комплекс, призначений для ураження бронетехніки та цілей, які мають низьку швидкість та висоту. Серед них – ворожі вертольоти та безпілотні летальні апарати.

Кулеба не виключає того, що Україна зможе вийти на домовленості з США щодо інших видів оборонного обладнання різних видів – як летального, так і ні. Міністр не розповів інших деталей, однак відомо, що уряд очікує візит міністра США в Україну.

Також Кулеба розповів, що в Україну мають надійти американські інвестиції та технології через співпрацю Укроборонпрому з компаніями L3HARRIS, Day & Zimmerman, Global Ordnance.

На думку міністра закордонних справ, найкращою гарантією безпеки України для протистояння Росії залишається наша дипломатія, українська армія та народ.