5 вересня на території України пройшов марш, покликаний звернути увагу громадськості на права тварин. Активісти та волонтери вимагають захистити тварин від знущань.

Всеукраїнський марш за права тварин пройшов одночасно у 30 містах України. У Києві понад тисяча активістів ходою пройшли від парку імені Тараса Шевченка до будівлі Верховної Ради України.

Громадські активісти та мешканці міст вимагають заборону хутрових ферм, притравочних станцій, тестування косметики та парфумерії на тваринах, цирків з тваринами, контактних зоопарків та дельфінаріїв.

– Ми впевнені, що гуманність завжди на часі. Прийшов момент змін для порятунку життів, а не обіцянок, – наголошують активісти.

Волонтери також переконані, що ганебну практику фотопослуг та жебракування з тваринами в Україні потрібно повністю викорінювати.

Активісти закликали врятувати життя та притягнути до відповідальності людей, які знущаються з тварин. Вони наголошують, що потрібно зупинити масове вбивство безпритульних тварин у містах України.