Українські компанії зібрали 23,37 млн грн на відновлення костелу святого Миколая, в якому сталася пожежа 3 вересня. Під час цього у будівлі згорів унікальний орган.

Про підсумки першого дня збору коштів представниками українського бізнесу повідомив український підприємець Владислав Чечоткін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

До акції доєдналися понад 15 компаній. Серед них – Rozetka, Monobank, SD Capital, Альфа-Банк Україна, Нова пошта, Райффайзен Банк, ПУМБ, Приватбанк, Епіцентр К, SAGA Development та інші.

Він зазначив, що міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко опублікував рахунок для реставраційних робіт. Політик написав на своєму каналі у Telegram, що повне відновлення костелу та органу коштуватиме десятки млн грн.

Чечоткін зазначив, що десятки бізнесів та громадян зробили пожертви, які допоможуть відновити перлину Києва.

Ввечері 3 вересня пожежа у костелі святого Миколая підняла на вуха весь Київ. У приміщенні храму згорів найбільший духовий клавішний музичний інструмент – унікальний орган, який виготовляли спеціально для концертної зали костелу.