Експерти констатують, що ринок будівництва житлової нерухомості Києва почав залучати іноземних інвесторів, зокрема з Ізраїлю. Частка іноземних інвесторів у проектах таких будівельних компаній, як Really Building, досягає 30%.

Про це заявив власник та генеральний директор ізраїльської інвестиційної компанії Simple Investment Ltd, яка супроводжує угоди іноземних інвесторів на ринку нерухомості, адвокат Ігор Йоффе.

– Все почалося з того, що ми помітили потребу ізраїльських інвесторів знаходити нові країни для інвестиційних проектів. Тому що в Ізраїлі останні 14-15 років ціни піднялися більше ніж на 100%. Відповідно інвестиція в Ізраїль стала менш вигідна, – заявив Йоффе.

За його словами, інвестиції в житловий фонд Ізраїлю, як правило, приносять пасивний дохід у діапазоні від 2,3% до 2,7% річних. Відповідно ізраїльські інвестори почали вивчати ринки Європи, Америки, Канади та інших країн світу, де прибутковість вища.

Атрактивність України була зумовлена ​​привабливістю з інвестиційної точки зору, а також зручним місцем розташування – інвестори протягом декількох годин можуть самі прилетіти до Києва та проконтролювати процес будівництва.

Зараз, за ​​його словами, в Україні для ізраїльтян надається весь комплекс послуг, пов’язаний з інвестиціями. Це повний супровід при угоді від юридичної та фінансової частини, контролю будівництва та аж до реалізації ремонтів, а також управління об’єктом після введення будинку в експлуатацію та пошуку орендарів.

– Ізраїльські інвестори можуть з одного боку, не виходячи з дому, отримати повну інформацію та повний комплекс послуг, а з іншого – у будь-який момент, коли їм зручно, прилетіти в Україну і також подивитися на свою інвестицію, – наголосив Йоффе.

Він додав, що ізраїльські інвестори активно вкладають лише у ті проекти, де бачать, що бізнес ведеться чесно та прозоро. Перед тим як вкладати кошти в Україну, аналітики довго вивчали ринок.

Really Building, як зазначив Йоффе, стала однією з перших, які налагодили активну роботу з іноземними інвесторами та викликала в іноземців довіру. Зараз Really Building вже має декілька об’єктів, де частка іноземних інвесторів становить майже третину.

– Якщо ми говоримо про максимальний об’єкт, я думаю, що це у зоні 30%. Всі задоволені, – сказав Йоффе.

Водночас комерційний директор компанії Really Bulding Анна Мурашенко зазначила, що прихід на ринок іноземних інвесторів – це хороша тенденція для всієї галузі.

За її словами, іноземний інвестор – це найскрупульозніший інвестор, і те, що у галузь вкладаються не тільки українці, а й іноземці, яким відкриті можливості всього світу, свідчить про підвищення довіри до України з боку міжнародного співтовариства.

Мурашенко зазначила, що зацікавленість ізраїльтянами в українській нерухомості зростатиме й надалі. Так, 26 жовтня в Тель-Авіві відбудеться перша бізнес-презентація нерухомості в Україні для ізраїльських інвесторів, організована Global Israeli Initiative спільно з UkraineInvest і Посольством України у Державі Ізраїль.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово називав збільшення обсягу іноземних інвестицій пріоритетом для країни. У лютому поточного року Зеленський підписав закон про Інвестиційних нянь, який надає іноземним інвесторам захист при вкладанні значних коштів в Україну.