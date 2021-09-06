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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Монастирський: Ключові питання МВС обговорюю напряму з президентом Зеленським

денис монастирський

Новопризначений міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що ключові питання МВС він погоджує безпосередньо із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Монастирський розповів в одному з інтерв’ю та зазначив, що очолити Міністерство йому також запропонував особисто Зеленський.

– Коли мені запропонували очолити МВС, цю пропозицію зробив президент особисто. Моїм зустрічним проханням було те, що я хотів би ключові проекти та процеси обговорювати також особисто з президентом, – сказав Монастирський.

Очільник МВС розповів, що загалом комунікація із Офісом президента відбувається на рівні керівників поліції або заступника поліції з координаційних питань.

– Можу підтвердити, що протягом цих приблизно 50 днів перебування на посаді я маю можливість обговорювати всі ключові питання конкретно з президентом і прем’єр-міністром, – зазначив Монастирський.

За словами міністра, через президента проходять виключно ключові питання.

Окрім цього голова відомства розповів про пріоритети Міністерства внутрішніх справ. Детальніше про це читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

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