Владу Кремля турбує все, що робить Україну сильнішою. А виведення американсько-українських відносин на новий рівень – чого досягли Володимир Зеленський і Джо Байден – безумовно робить нашу країну сильнішою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми Свобода слова на ICTV.

– Той факт, що саме під час візиту США додатково виділили до кінця 2021 року допомогу на військові потреби України – це теж сигнал для РФ, – додав міністр.

Водночас Кулеба зауважив, що в межах нещодавної поїздки до США американські партнери говорили, що найкращий сигнал Росії – це зростання підтримки України з боку Штатів.

За словами дипломата, влада Кремля все це дуже чітко зчитує. Тому лунають відповідні заяви, погрози та шантажі.