Учасники Операції об’єднаних сил на Донбасі разом з активістами запустили в бік окупованого Російською Федерацією міста Донецьк величезний прапор України.

Акція відбулася в неділю, 5 вересня, повідомляють її учасники в соціальних мережах.

Прапор подолав маршрут від Краматорська до Авдіївки, а також його привозили до Києва, де ветерани пронесли його вулицями столиці під час Маршу захисників.

Від Краматорська до Авдіївки через Київ: в небо над Донецьком запустили прапор України / 4 фотографии

На державний символ нанесли послання до патріотично налаштованих українців, які проживають на окупованій території.

Потім його прикріпили до десятка жовто-синіх повітряних кульок і запустили в небо поблизу Донецького аеропорту.

При цьому у пособників російських окупантів акція українських воїнів викликала хвилю обурення.

Нагадаємо, у серпні біля Ластівчиного гнізда в окупованій росіянами Ялті невідомі активісти запустили в небо величезний прапор України, який вони прикріпили до жовто-синіх кульок.

Акцію було приурочено до 30-ї річниці Дня Незалежності України.

Перехожі спокійно спостерігали за тим, що відбувається, жодним чином не проявляючи агресії або невдоволення українським прапором.

Фото: Twitter Рядовий Жолудь