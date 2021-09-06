Від Краматорська до Авдіївки через Київ: в небо над Донецьком запустили прапор України

Учасники Операції об’єднаних сил на Донбасі разом з активістами запустили в бік окупованого Російською Федерацією міста Донецьк величезний прапор України.
Акція відбулася в неділю, 5 вересня, повідомляють її учасники в соціальних мережах.
Прапор подолав маршрут від Краматорська до Авдіївки, а також його привозили до Києва, де ветерани пронесли його вулицями столиці під час Маршу захисників.
На державний символ нанесли послання до патріотично налаштованих українців, які проживають на окупованій території.
Потім його прикріпили до десятка жовто-синіх повітряних кульок і запустили в небо поблизу Донецького аеропорту.
При цьому у пособників російських окупантів акція українських воїнів викликала хвилю обурення.
Як це було. @Analytic_center @SprechenFuehrer pic.twitter.com/zd5AFKAdtL
— Рядовий Жолудь (@jolud13) September 5, 2021
Нагадаємо, у серпні біля Ластівчиного гнізда в окупованій росіянами Ялті невідомі активісти запустили в небо величезний прапор України, який вони прикріпили до жовто-синіх кульок.
Акцію було приурочено до 30-ї річниці Дня Незалежності України.
Перехожі спокійно спостерігали за тим, що відбувається, жодним чином не проявляючи агресії або невдоволення українським прапором.
Фото: Twitter Рядовий Жолудь