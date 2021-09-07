Верховна Рада частково відкриває свої кулуари для представників ЗМІ.

Під час шостої сесії допускається присутність до 40 журналістів на другому поверсі у відведеній частині кулуарів.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков та підписав відповідне розпорядження.

Відповідно до нових правил, до прес-центру на третьому поверсі від телевізійних каналів допускається не більше двох знімальних груп до чотирьох осіб у кожній, а від інформаційних агентств до двох осіб.

Інші видання можуть акредитувати одну особу від свого медіа.

Натомість до кулуарів на другому поверсі допускається не більше однієї знімальної групи у складі двох осіб від телеканалів, не більше двох осіб від інформаційних агентств (зокрема фотокореспонденти), а від інших так само не більше однієї особи.

Раніше кулуари для преси були закриті через поширення в країні коронавірусної інфекції, потім їх планували відкрити з вересня 2020 року, але епідемічна ситуація не дала такої змоги.

Шоста сесія Верховної Ради

7 вересня 2021 року розпочалась шоста сесія Верховної Ради дев’ятого скликання.

Її відкрила погоджувальна рада, на якій депутати обговорили важливі питання для роботи у наступні півроку.

Спікер парламенту Дмитро Разумков наголосив, що очікує на проект бюджету 2022 року від Кабінету міністрів до 15 вересня.