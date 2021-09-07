На перепроектування будівництва метро у Києві уряд виділив 100 млн грн

Наявні на сьогодні проекти будівництва нових ліній та станцій метрополітену в Києві перепроектують. На коригування проектів з урахуванням поточної ситуації на ринку і сучасних потреб столиці уряд виділив 100 млн гривень

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури. Коригування зачепить ті проекти, які були затверджені ще у 2008-2012 роках. Відтоді змінилися і потреби міста, і ціни на матеріали.

— Коригування потрібне для приведення проектів у відповідність до сучасних потреб столиці, а також для визначення актуальної ціни будівництва, – йдеться у повідомленні Мінінфраструктури.

У перспективі розглядається також розробка системної державної програми з розвитку метрополітену в Україні.

— На прикладі Подільсько-Воскресенського мосту ми бачимо, як затягування будівництва та деактуалізація проекту, ще й за умов хаотичної забудови, можуть призвести до катастрофічних для міста наслідків. У держави є розуміння того, що дуже часто місцева влада провалює важливі в цілому для країни інфраструктурні проекти. Метро у Києві — не виключення, – сказав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За даними Мінінфраструктури, для Києва проведуть коригування проектів будівництва І черги Лівобережної лінії метрополітену Троєщина – Осокорки від вул. Милославська до станції метро Лівобережна з електродепо Троєщина у Деснянському та Дарницькому районах Києва, а також ділянки 4-ї гілки (Подільсько-Вигурівської лінії) метрополітену від станції Вокзальна до ст. Райдужна з відгалуженням у напрямку житлового масиву Вигурівщина-Троєщина.

За всі роки незалежності в Україні побудували загалом 36 станцій, з них тільки чотири – з 2011 до 2021 року. Останню станцію метрополітену в Києві, Теремки, відкрили у 2013 році.

Президент Володимир Зеленський у ході програми Велике будівництво назвав розвиток і відновлення інфраструктури найкращою характеристикою ставлення держави до своїх громадян.