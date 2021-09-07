Подання про перехід України у жовтий рівень епіднебезпеки надали на розгляд Кабміну – Ляшко

МОЗ подав до Кабміну подання про перехід України з 13 вересня у жовтий рівень епіднебезпеки. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

– Сьогодні відбулося кілька урядових зустрічей і нарад, які чітко показують, що Україна перевищила індикатори, які можуть перевести країну з зеленого рівня у жовтий. Ми від МОЗ подали відповідне подання в Кабмін, – пояснив він в ефірі одного з українських телеканалів.

Віктор Ляшко додав, що цього тижня відбудеться засідання Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС), яка розгляне це подання. За його словами, найімовірніше, з наступного понеділка Україна перейде в жовтий рівень епіднебезпеки.

Що передбачає жовта зона карантину

Відповідно до обмежень жовтої зони карантину, зменшиться допустима кількість учасників масових заходів та відвідувачів у закладах культури.

Зокрема, кінотеатрам та іншим закладам культури дозволять працювати тільки із заповненістю до 50% місць і заборонять проводити масові заходи за участю більш як однієї особи на 4 кв. м території.

Більше про обмеження жовтої зони карантину – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Україна 24