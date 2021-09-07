Понад 40% українців позитивно оцінили нещодавній візит президента нашої держави Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг 2–4 вересня цього року.

Так, 7% опитаних оцінили візит як дуже успішний, а 41% – як скоріше успішний.

Водночас 28% респондентів дотримуються протилежної думки: 9% вважають візит Володимира Зеленського до США зовсім невдалим, 19% – швидше невдалим.

Крім того, виявилося, що 17% опитаних загалом не чули про візит, а 7% – не змогли відповісти на запитання соціологів.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження – не перевищує 2%.

Що відомо про візит Зеленського до США?

Володимир Зеленський разом із українською делегацією перебував із робочим візитом у США з 31 серпня. Він тривав декілька днів.

За цей час було підписано низку документів з американськими партнерами, зокрема меморандум щодо будівництва енергоблоку Хмельницької АЕС, а також угоду про співпрацю в сфері оборони та безпеки.

Український лідер провів зустрічі із міністром енергетики США Дженніфер Гренхольм, з керівником NASA Біллом Нельсоном, президентом Групи Світового банку Девідом Малпассом, міністром оборони США Ллойдом Остіном.

А 1 вересня у Білому домі відбулася зустріч Володимира Зеленського із американським лідером Джо Байденом. Після переговорів сторони оприлюднили спільну заяву щодо стратегічного партнерства, яка складається з п’яти розділів. Про що в ній йдеться, а також про інші деталі зустрічі лідерів двох держав – читайте в нашому матеріалі.