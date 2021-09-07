Рейтинг довіри до Зеленського перевищив 50% – опитування

Чинний президент України Володимир Зеленський очолює рейтинг довіри українців до політиків.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи Рейтинг.

Підтримка Зеленського зросла, наразі президенту довіряють 50% опитаних, а 48% не довіряють.

Таким чином, рейтинг довіри до Зеленського вперше з 2020 року переважив недовіру.

Також группа Рейтинг провела опитування і дізналась, кого б підтримали українці, якби президентські вибори відбулися у найближчий час.

Рейтинг знову очолив Зеленський. За нього, серед тих, хто визначився і буде голосувати, свій голос віддали б 31% опитаних.

Наступний у рейтингу екс-президент Петро Порошенко, його готові підтримати 13,3%.

Далі – Юрій Бойко – 10,9%, Юлія Тимошенко – 9,2%, Ігор Смешко – 6,1%, Володимир Гройсман – 5,7%, Євген Мураєв – 5,7%, Олег Ляшко – 4,1%, Дмитро Разумков – 3,7% та Арсеній Яценюк – 3,1%.

У дослідженні зазначається, що рейтинг Зеленського зріс порівняно із минулим опитуванням на 4%.

Щодо партій, то якби найближчим часом відбулися парламентські вибори, то поріг у 5% подолали б чотири партії.

На першому місці Слуга народу із підтримкою 25,8% серед громадян, які будуть голосувати та визначились з вибором.

Далі у парламент проходить Європейська солідарність із рейтингом 14,1% та Опозиційна платформа – За життя із рейтингом 12,4%.

Останньою поріг подолала б Батьківщина із підтримкою у 10,6%.