СБУ викрила чорного археолога, який перепродавав зброю на Кіровоградщині

Служба безпеки України викрила та затримала чорного археолога у Кіровоградській області.

Злочинець займався розкопками зброї та боєприпасів з часів Другої світової війни та перепродавав їх представниками кримінального світу.

Слідчі СБУ встановили, що чорним археологом виявився мешканець Олександрії, який був топ-менеджером однієї із автозаправних станцій за основним місцем роботи.

Своєю протизаконною діяльністю він займався в позаробочий час на ділянках бойових дій ІІ Світової війни.

Для збуту озброєння він використовував особисті зв’язки у кримінальному світі і організував цілий бізнес з продажу раритетної зброї.

Фахівці встановили, що чорний археолог намагався продавати озброєння і за кордон.

Під час обшуку правоохоронці вилучили 6 гранат Ф-1, рушницю та обріз рушниці Мосіна, пістолет Наган, 90 набоїв калібру 7,62 мм та 1 кг пороху.

Усі вилучені боєприпаси направлено на експертизу, а для зловмисника вже готують повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років.