З понеділка, 13 вересня, більшість шкіл та дитячих садочків на Сумщині можуть зачинити на карантин, а заклади перейдуть на навчання у дистанційному форматі.

Про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

За його словами, це стосується навчальних закладів, у яких щонайменше 80% працівників не вакцинувалися першою дозою препарату проти коронавірусу.

Живицький зазначив, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Станом на 7 вересня, у деяких регіонах зафіксували перевищені показники за рівнем госпіталізації хворих на Covid-19, серед яких – діти.

Політик наголосив, що уряд не може допустити тотального локдауну, переповнених лікарень та смертей у Сумській області та країні, тож з наступного тижня більшість шкіл та дитячих садочків можуть перейти на дистанційку.

За його словами, така ситуація склалася, зокрема, через погану організацію імунізації працівників закладів освіти. Живицький закликав українців вакцинуватися проти небезпечного захворювання.