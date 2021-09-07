Серед офіційних заходів, організованих до 30-річчя проголошення незалежності України, найвище українці оцінили військовий парад.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою Рейтинг 2–4 вересня цього року.

Так, проведення 24 серпня військового параду в центрі Києва позитивно оцінили 44% опитаних. Ще 23% респондентів дали нейтральну оцінку, а 20% оцінили парад негативно.

На другому місці за рівнем позитивних оцінок – міні-фільм ДНК України (38% респондентів). Водночас 13% опитаних оцінили цей перформанс нейтрально, і лише 4% – негативно.

Виступ президента України Володимира Зеленського під час військового параду позитивно оцінили 36% опитаних (ще 23% – нейтрально, 11% – негативно).

Святковий концерт Незалежність в нашій ДНК отримав 29% позитивних оцінок. Водночас 19% опитаних оцінили цей захід нейтрально, а 9% – негативно.

Оцінка усіх заходів до Дня Незалежності вища серед респондентів, котрі їх бачили. Найкращу оцінку серед цієї категорії опитаних отримав міні-фільм ДНК України (67%).

Далі йдуть: військовий парад у Києві та виступ президента Зеленського (по 51% позитивних оцінок), а також концерт Незалежність в нашій ДНК (50%).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера), на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом було опитано 2 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження – не перевищує 2%.

Що відомо про військовий парад у Києві?

Українські військові пройшли маршем центральною вулицею Києва – Хрещатиком – 24 серпня.

У заході взяли участь курсанти та офіцери всіх військ нашої країни. Почесними учасниками військового параду стали собаки, які марширували в колонах Державної прикордонної служби, Нацгвардії та Національної поліції.

Було продемонстровано військову техніку та авіацію. У небо, зокрема, злетіли вертольоти та винищувачі. Крім того, над Майданом пролетів найбільший літак у світі – Ан-225 Мрія.

Відкривав парад президент України Володимир Зеленський. Після промови він вручив нагороди українцям та іноземцям за їхній внесок у розбудову нашої держави. Зокрема, п’ятьом українцям присвоїли звання Герой України (кільком із них посмертно).

Присутнім показали й театралізований перформанс під назвою ДНК України. Під час цього заходу маленька дівчинка з букетом, яка символізувала Україну, пройшла крізь всі епохи української історії.

Фото: Рейтинг, Факти ICTV