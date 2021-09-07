Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №5467 про формування бюджетних місць для навчання в університетах і коледжах. Таке рішення ухвалено на засіданні ВРУ сьогодні, 7 вересня.

Проект закону пропонує впорядкувати формування бюджетних місць у навчальних закладах, зокрема:

удосконалити порядок формування державного замовлення в розрізі освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових/творчих, наукових ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань, спеціальностей і професій з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях , наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрах на ринку праці на плановий рік і наступні за ним два роки;

передбачити бюджетні місця для навчання в приватних університетах ;

; ввести автоматизоване адресне розміщення бюджетних місць через Єдину державну електронну базу з питань освіти між навчальними закладами шляхом надання вступнику рекомендацій на підставі його конкурсного бала.

Також передбачається встановити норму для конкурсів, які повинен пройти абітурієнт, що поступає на бюджетну форму навчання.