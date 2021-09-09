На Вінниччині літнє подружжя долучилося до Великого будівництва Зеленського

У містечку Браїлів на Вінниччині літнє подружжя, що живе поруч з об’єктом програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво, з власної ініціативи почало допомагати робітникам на будмайданчику.

Цю історію розповів у своєму блозі голова партії Слуга народу, народний депутат Олександр Корнієнко.

У Браїлові в межах програми президента Зеленського Велике будівництво створюється спортивний комплекс Авангард на місці, яке тривалі роки займав занедбаний дитячий садок.

– Подружжя, що мешкає у будинку навпроти, розповіло нам, що у реконструкцію цієї споруди давно ніхто не вірив. Зараз чоловік та дружина з власної ініціативи допомагають робітникам на будівництві. Зокрема, підключають їхні будівельні інструменти до власної розетки, коли на будмайданчику стаються перебої з електрикою, — пише Корнієнко.

Через поважний вік ці люди, на думку Корнієнка, навряд чи будуть користуватись спорткомплексом, але щиро радіють, що у молоді з’являється альтернатива алкоголю та наркотикам.

– Відчуття небайдужості і турботи з боку держави, поява нових та сучасних матеріальних об’єктів породжує інакше ставлення людей до свого життя і життя своєї громади, дає їм змогу повірити в себе, ставити цілі, що виходять за межі виживання, турбуватися про власне майбутнє і змінювати його, — зазначив Корнієнко.

Депутат нагадав, що цього року в рамках Великого будівництва загалом по Україні буде оновлено або збудовано 6,6 тис. км доріг, 74 школи, 54 дитсадки, 28 медичних закладів, понад 140 приймальних відділень та 340 медичних амбулаторій у сільській місцевості, 24 басейни та 78 інших спортивних об’єктів.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підкреслив, що інфраструктура — це ставлення держави до своїх людей.