Половина українців добре обізнані про будівництво російського газопроводу Північний потік-2, а близько третини – щось чули про це.

Такими є результати опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг 2 – 4 вересня 2021 року.

Так, 50% респондентів повідомили, що знають про будівництво газогону, яке здійснюється з Росії до Німеччини в обхід України.

Ще 31% опитаних – щось чули про це. І лише 18% – нічого не чули і не знають.

Під час опитування 41% респондентів висловили думку, що Україна не мала можливостей зупинити будівництво Північного потоку-2.

Натомість 20% опитаних покладають відповідальність за це на п’ятого президента України Петра Порошенка, а 3% – на нинішнього главу держави Володимира Зеленського. Водночас 26% респондентів вважають, що обидва президенти несуть однакову відповідальність.

Відносно більше тих, хто обізнаний щодо будівництва Північного потоку-2, – серед жителів центральних та південних регіонів України, а також людей старшого віку.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Опитування провели серед 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження – не перевищує 2%.

Що відомо про Північний потік-2?

Північний потік-2 (або ж Nord Steam-2) – це проект газопроводу з Росії до Німеччини через Прибалтику. Загальна його довжина складає понад 1200 км. Газогін буде здатен транспортувати близько 55 млрд кубометрів газу на рік.

Як пояснював міністр енергетики України Герман Галущенко, навіть після запуску Північного потоку-2 наполовину український транзит може скоротитися втричі – до 18 млрд куб. м.

У Росії планують поставити Німеччині перші кубометри газу по газопроводу вже найближчого опалювального сезону.

Під час зустрічі 1 вересня цього року президент США Джо Байден пообіцяв українському колезі Володимиру Зеленському запровадити нові санкції проти РФ, якщо Кремль спробує використовувати Північний потік-2 як економічну зброю.

Чинний контракт на транзит через Україну завершиться в 2024 році.