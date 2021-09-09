Верховна Рада України підтримала сьогодні в першому читанні законопроект щодо примусового годування осіб, які тримаються під вартою, та засуджених осіб.

Відповідний документ №4323 підтримали 286 народних депутатів.

Ініціатором проекту закону є Кабінет Міністрів.

Як пояснив під час виступу у парламенті заступник міністра юстиції Олександр Банчук, наразі в українському законодавстві відсутня гуманна процедура на випадок, якщо засуджені відмовляються приймати їжу. Проте наявність такої процедури є вимогою Європейського суду з прав людини.

У законопроекті можна виділити такі ключові положення:

1. Процедуру примусового годування до засудженого, який заявив про відмову від прийняття їжі, можна буде застосовувати лише якщо існує ризик його смерті.

2. Для початку примусового годування необхідний відповідний висновок лікаря, що засудженому загрожує значне погіршення стану здоров’я та навіть існує загроза його життю. Висновок має підтверджуватися медичними документами з результатами лабораторних та інших досліджень.

3. Уся процедура примусового годування має проходити під контролем лікаря.

4. Для початку процедури необхідне рішення суду (без нього заборонено застосовувати примусове годування).

5. Мають бути повідомлення прокурора та уповноваженої Верховної Ради з прав людини про кожен випадок застосування процедури примусового годування.

У законопроекті наразі не прописано, як саме має відбуватися примусове годування (це планують виправити до другого читання).

Раніше в Україні стартував так званий розпродаж в’язниць. На початку серпня стало відомо, що першим виставленим на продаж об’єктом стане Ірпінський виправний центр.

У зв’язку з цим міністр юстиції України Денис Малюська зазначав, що Великий розпродаж в’язниць згодом переросте у Велике будівництво в’язниць.