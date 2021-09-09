Українці найгірше ставляться до Путіна і Лукашенка, а найкраще – до Меркель і Байдена – опитування

Більшість українців негативно ставляться до російського лідера Володимира Путіна. А найбільш позитивним виявилося ставлення до канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента США Джо Байдена.

Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи Рейтинг, проведеного 2 – 4 вересня 2021 року.

Як з’ясували соціологи, до Володимира Путіна негативно ставляться 81% респондентів. Найбільш негативне ставлення демонструють мешканці центральних та західних регіонів України.

Водночас про позитивне ставлення повідомили лише 15% опитаних.

Не набагато кращим є ставлення українців до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Негативно до нього ставляться 59% опитаних, а позитивно – 34%. Як зазначають соціологи, за останній рік ставлення до Лукашенка суттєво погіршилося – з 45% до 34%, а за останні два роки – з 67% до 34% (тобто вдвічі).

Що стосується ключових світових лідерів, то українці найкраще ставляться до канцлера Німеччини Ангели Меркель (73%) та американського лідера Джозефа Байдена (64%).

Водночас, якщо дивитися в динаміці, протягом останніх місяців ставлення до президента США трохи покращилося, а до Меркель – навпаки погіршилося.

До лідера Франції Емануеля Макрона позитивно ставляться 57% опитаних (негативно – 19%), лідера Польщі Анджея Дуди – 54% (негативно – 10%).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Опитування провели серед 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження – не перевищує 2%.

У липні вийшла стаття Володимира Путіна, у якій він спробував пояснити “історичну єдність” українців із росіянами, повторюючи пропагандистські наративи щодо нашої держави.

Крім того, Путін вкотре не визнав вторгнення російських військ на територію України навесні 2014 року.

Віце-прем’єр-міністр України Олексій Резніков у статті для Фактів ICTV детально розповів, про що свідчить стаття Путіна про Україну.