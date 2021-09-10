На Донбасі поранили двох українських військових

У районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Внаслідок ворожого вогню двоє українських військових дістали поранення. Після надання першої медичної допомоги їх транспортували в лікарню. Стан здоров’я одного з них – тяжкий, іншого – задовільний.

У напрямку Гранітного російські найманці застосували великокаліберні кулемети. Неподалік Красногорівки противник двічі вів вогонь з мінометів 120 калібру та ручних протитанкових гранатометів.

Під обстріл з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм потрапили позиції українських захисників поблизу населеного пункту Верхньоторецьке.

Крім того, російсько-окупаційні війська обстріляли околиці Верхньоторецького із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та артилерії калібру 122 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні будівлі дачного кооперативу. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля Нью-Йорку російські найманці обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. А поблизу Новозванівки п’ять разів відкривали вогонь із забороненої зброї, застосувавши міномети 120-го калібру, а також станкові протитанкові гранатомети.

В районі населеного пункту Катеринівка окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 120 мм.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС