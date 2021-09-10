На субсидії додатково треба 12 млрд грн: Кабмін готує звернення в Раду

Наступного тижня Кабмін подасть до Верховної Ради законопроект щодо внесення змін до держбюджету в частині збільшення видатків на виплати субсидій.

Про це під час години запитань до уряду у Раді заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, в бюджеті закладено 36 млрд грн, але на сьогодні 35,2 млрд грн вже використано на виплату субсидій.

– До кінця року, за розрахунками Міністерства соціальної політики, необхідно ще близько 12 млрд грн. Звичайно, ми, як і домовлялись, будемо звертатись до народних депутатів і просити підтримати зміни до держбюджету. Такі зміни будуть подані наступного тижня у відповідний комітет, – розповів глава уряду.

Глава Мінсоцполітики Марина Лазебна раніше сказала, що скорочення субсидій в Україні не передбачено, водночас скасують норму, яка передбачала підвищення нормативів споживання ресурсів під час карантину.