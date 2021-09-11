Олімпіада в Україні: Зеленський обговорить із Бахом, що для цього необхідно

Президент Володимир Зеленський обговорить із головою Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом можливість проведення в Україні Олімпійських ігор.

Про це глава держави заявив під час спільного брифінгу з головою МОК.

– Частина нашої розмови буде стосуватися майбутнього України, скільки потрібно всього зробити, щоб наблизити можливість для нашої держави стати країною, що прийматиме Олімпійські ігри. Дуже хочеться, аби ми стали такою країною “, – заявив Зеленський.

Зеленський також нагадав, що 11 вересня Національному олімпійському комітету України виповнюється 30 років, із чим президент привітав його очільника Сергія Бубку.

Голова держави також привітав усіх громадян країни з Днем фізичної культури. Він також висловив жаль, що в цей же день також відзначається День українського кінематографа.

Український лідер наголосив, що не можна намагатися розділяти культуру і спорт, оскільки обидві ці сфери діяльності є мистецтвом.

Нагадаємо, напередодні Зеленський доручив уряду негайно забезпечити реставрацію костелу святого Миколая в Києві і установку там нового органу.

До завершення робіт у пам’ятці архітектури національного значення прем’єр-міністр Денис Шмигаль повинен буде подбати про концертну діяльність Національного будинку органної та камерної музики на інших сценічних майданчиках.

Крім того, президент вимагає від прем’єра щомісячних звітів про виконану роботу.