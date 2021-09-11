Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Нью-Йорку окупанти скинули міни: постраждали українські військові

оос війна на донбасі

У зоні населеного пункту Нью-Йорк Донецької області російські окупанти скинули з безпілотного літального апарату міни калібру 82 мм. Унаслідок цього двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення, ще двоє – бойові травмування.

За даними ОТУ Північ, українським захисникам надали першу медичну допомогу, після чого транспортували до лікувального закладу. Медичні працівники оцінюють стан здоров’я одного постраждалого військового як середньої тяжкості, інших трьох – задовільний.

ОТУ Схід також повідомило про обстріл позицій українських захисників із забороненої зброї. Окупанти поранили ще трьох військовослужбовців.

За останніми даними, наші бійці дістали поранення середньої тяжкості. Воїнів терміново евакуювали та доправили до медичного закладу.

Станом на ранок 11 вересня, російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв українські позиції у зоні Новогнатівки та біля Золотого-4.

Бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм. Окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Один український військовослужбовець загинув, ще троє захисників дістали осколкові поранення. Стан їхнього здоров’я – середньої тяжкості.

Читайте
У зоні ООС загинув військовий: стало відомо ім'я українського захисника

Фото: Операція об’єднаних сил

Джерело: ОТУ Схід, ОТУ Північ

Теги: , , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка