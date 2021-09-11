У зоні населеного пункту Нью-Йорк Донецької області російські окупанти скинули з безпілотного літального апарату міни калібру 82 мм. Унаслідок цього двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали осколкові поранення, ще двоє – бойові травмування.

За даними ОТУ Північ, українським захисникам надали першу медичну допомогу, після чого транспортували до лікувального закладу. Медичні працівники оцінюють стан здоров’я одного постраждалого військового як середньої тяжкості, інших трьох – задовільний.

ОТУ Схід також повідомило про обстріл позицій українських захисників із забороненої зброї. Окупанти поранили ще трьох військовослужбовців.

За останніми даними, наші бійці дістали поранення середньої тяжкості. Воїнів терміново евакуювали та доправили до медичного закладу.

Станом на ранок 11 вересня, російські окупанти двічі порушили режим припинення вогню. Ворог обстріляв українські позиції у зоні Новогнатівки та біля Золотого-4.

Бойовики застосували заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм. Окупанти стріляли з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

Один український військовослужбовець загинув, ще троє захисників дістали осколкові поранення. Стан їхнього здоров’я – середньої тяжкості.

Фото: Операція об’єднаних сил

Джерело: ОТУ Схід, ОТУ Північ