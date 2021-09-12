Грози та осіннє тепло: прогноз погоди в Україні на понеділок, 13 вересня

Початок тижня в Україні буде дощовим і по-осінньому похмурим. Вдень середня температура повітря складе +25 градусів, а вночі – +12.

У західних і подекуди у центральних регіонах країни очікуються грози, в інших областях істотних опадів не прогнозується.

Детальніше про прогноз погоди на понеділок, 13 вересня, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Прогноз погоди по регіонах

На заході України очікується дощова погода з грозами. Вдень синоптики прогнозують теплу погоду – повітря прогріється від +19 до +25 градусів. Вночі буде по-осінньому прохолодно, стовпчики термометрів покажуть від +7 до + 11.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, лише в Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях грози з дощами. Вдень температура повітря очікується на рівні від +22 – +26, а вночі – від +8 до +13.

На півночі країни також буде хмарно із проясненнями. Істотних опадів синоптики не прогнозують. Вдень стовпчики термометра піднімуться до відміток від +22 до +25, а вночі похолодає – +8 до +13.

У східних областях, як і в більшості інших регіонів країни, істотних опадів не прогнозується. Вдень повітря прогріється до відміток від +23 до +26, а вночі очікується похолодання – від +11 до +14.

Подібні погодні умови синоптики очікують і на півдні України. Там буде по-літньому тепло і не прогнозується істотних опадів, хоча і буде хмарно. Днем буде досить жарко – від +23 до +27 за Цельсієм, а вночі прийде прохолода – від +13 до +17 градусів.

У Києві очікується хмарна погода, місцями можливі дощі. Вдень температура повітря очікується на рівні від +24 до +26, а вночі – від +12 до +14 за Цельсієм.