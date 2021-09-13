Погода на 14 вересня 2021 в Україні – прогноз погоди на завтра

Погода в Україні 14 вересня, у вівторок, буде сонячною та переважно сухою. Заморозків не передбачається.

За прогнозами синоптиків, рясні дощі з грозами йтимуть у кількох західних та Одеській областях.

Детальніше про те, якою буде погода в Україні завтра – у матеріалі Фактів ICTV.

У східних областях пануватиме суха та спекотна погода. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +25…+27, а вночі опустяться до +10…+14.

А от на Заході жителям Львівської, Івано-Франківської, Ужгородської та Чернівецької областей знадобляться парасолі, адже прогнозують дощі з грозами. Температура коливатиметься в межах +19…+23 вдень та +9…+12 вночі.

У північних областях цілий день сонце визиратиме з-за хмар, без опадів. Температура повітря становитиме від +21 до +23 вдень та від +11 до +14 вночі.

На жителів південних областей чекає літня погода. Температура коливатиметься +26…+28 вдень та +12…+15 вночі.

Погода у Києві 14 вересня буде також теплою. Денна температура становитиме від +21 до +23, нічна – від +12 до +14.

Загалом погода в Україні цього тижня буде нестабільною. Синоптики прогнозують у деяких областях бабине літо, а у інших – дощі та грози.

Однак у середу, 15 вересня, не прогнозують опадів у жодній області. Погода буде досить теплою та сухою на всій території України.