Кабінет міністрів України має намір оновити постанову про обмеження для жовтої та інших зон епідемічної небезпеки. Зміни планують ухвалити найближчим часом.

Про це йшлося під час селекторної наради Кабінету міністрів щодо запобігання поширенню коронавірусу.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, МОЗ пропонує, щоб обмеження жовтої та червоної карантинних зон не стосувалися тих закладів господарювання, у яких колектив та відвідувачі мають Covid-сертифікат або інші документи.

Серед них – сертифікат про проходження вакцинації проти коронавірусу, негативний ПЛР-тест (зроблений не пізніше, ніж за 72 години) або довідка про перенесену хворобу протягом останніх декількох місяців.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав вакцинуватися працівників закладів освіти для того, щоб знизити захворюваність дітей під час навчання.

За даними МОЗ України, за останній тиждень кількість нових Covid-випадків зросла на 6 тис. Близько 1,5 тис. осіб госпіталізували до лікувальних закладів.

Високі темпи зростання Covid-19 фіксують у декількох областях України. Серед них – Чернівецька, Волинська, Львівська та Тернопільська.

Водночас у цих місцевостях збільшується завантаженість ліжок з киснем, а кількість госпіталізованих за один тиждень збільшилася на 60%.