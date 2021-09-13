Карантин в Україні: чи підтримують громадяни запровадження обмежень

Понад 43% українців підтримують запровадження карантинних обмежень та вважають, що їх необхідно дотримуватися для того, щоб подолати пандемію коронавірусу.

Водночас 23% опитаних схиляються до думки, що від Covid-обмежень слід відмовитися, попри можливі ризики, щоб громадяни могли вільно працювати та заробляти гроші на життя.

Понад третина респондентів не змогли обрати, яке твердження вони більше підтримують. Про це йдеться у дослідженні Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

За даними фонду, майже однакова кількість опитаних підтримають або виступлять проти намірів мера, якщо той запропонує скасувати карантинні обмеження на території міста. Близько 40% погодилися з цим, така ж кількість українців – проти.

У разі погіршення епідемічної Covid-ситуації, найчастіше заявляли про підтримку обов’язкового та безкоштовного проведення тестування всіх охочих (підтримують 46% опитаних) та заборону проведення масових заходів (40%).

Читайте Кабмін готує зміни до постанови про карантин для переходу в жовту епідзону

38% підтримують запровадження двотижневої ізоляції для туристів з країн, в яких вищі показники Covid-захворюваності, ніж в Україні.

Однак лише 2,6% респондентів погоджуються з тим, що слід першочергово обмежувати рух громадського транспорту, а 16% українців вважають, що загрози коронавірусу недостатні для того, щоб запроваджувати такі обмеження.

Водночас понад половина опитаних (56,5%) підтримують обмеження для масових релігійних заходів до завершення Covid-пандемії коронавірусу, а 22,5% українців виступили проти такого рішення.