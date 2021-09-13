Погода на тиждень в Україні з 13 вересня 2021 по 17 вересня 2021

Тиждень в Україні розпочнеться різною погодою у окремих регіонах країни.

У понеділок, 13 вересня на заході дощитиме. Температура повітря становитиме +21 – +26 вдень та +10 – +12 вночі, найтепліше – на Закарпатті.

У центральних та північних регіонах буде по літньому тепло. Повітря прогріється від +23 до +27 вдень і остине до +10 – +14 вночі, без опадів у всіх регіонах, крім Київщини.

На сході також сонячно і сухо, температура повітря коливатиметься від +23 до +27 вдень та від +10 до +14 вночі.

Найтепліше – на півдні країни, там температура становитиме від +24 до +28 вдень та впаде до +12 – +16 вночі, опадів також не очікується.

У вівторок, 14 вересня, синоптики прогнозують ще більше сонячних областей.

Дощитиме лише у кількох західних регіонах. Температура повітря, за даними синоптиків, коливатиметься від +20 до +24 вдень та від +9 до +12 вночі.

У північних та центральних регіонах стовпчик термометра підніметься до +21 – +25 вдень та опуститься до +10 – +12 вночі, без опадів.

На сході, за прогнозом синоптиків, повітря прогріється від +24 до +26 вдень та від +10 до +13 вночі.

На сході, у переважній більшості областей сухо, дощ обіцяють лише на Одещині.

Температура повітря коливатиметься від +24 до +28 вдень та від +12 до +16 вночі.

Середа, 15 вересня, буде ще досить теплою та сухою на всій території України, у жодній області не прогнозують опадів.

На заході помірна хмарність, синоптики прогнозують від +17 до +24 вдень та від +7 до +10 вночі.

У центрі та на півночі також помірна хмарність. Вдень повітря прогріється від +17 до +23, а вночі остине до +6 – +11.

На сході та півдні тепліше, ніж на решті території. Температура повітря коливатиметься від +20 до +25 вдень та від +9 до +16 вночі, без опадів.

Четверг, 16 вересня, знову принесе на захід дощі. Температура повітря становитиме від +18 до +23 вдень та від +8 до +12 вночі.

У центрі та на півночі – сухо, синоптики обіцяють від +18 до +22 вдень та від +6 до +10 вночі.

На сході погода буде сонячною і сухою. Повітря прогріється до +20 до +25 вдень та від +6 до +11 вночі.

У південних регіонах синоптики прогнозують від +21 до +25 вдень та від +10 до +15 вночі, без опадів.

Наприкінці тижня, 17 вересня, осінь в Україні почне відчуватись сильніше.

На заході дрібний дощ очікується вдень та вночі, температура повітря становитиме від +15 до +20.

У центрі та на півночі дощитиме у Вінницькій, Черкаській, Київській, Сумській, Кіровоградській та Чернігівській областях.

Температура повітря вдень коливатиметься від +15 до +22, а вночі від +6 до +11.

На сході та півдні сухо і тепло. Синоптики прогнозують від +20 до +25 вдень та від +6 до +15 вночі.