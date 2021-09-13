Сучасні урбан-парки у найближчі роки з’являться у багатьох великих містах України – Зеленський

У суботу, 11 вересня, президент Володимир Зеленський разом з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом взяв участь в офіційному відкритті нового урбан-парку на території ВДНГ у Києві.

Про це повідомив сайт Офісу президента.

На території урбан-парку вже працює масштабний спортивний кластер: тут розташовані зокрема скейт-парк, стрітфутбольний спот, стрітбольний спот для тренувань зі стрітболу та баскетболу 3х3 і 5х5, стрітденс та івент-спот для занять вуличними танцями, стрітворкаут-спот, паркур-спот, бігова доріжка у лісовій зоні завдовжки 3,5 км.

Проект було реалізовано у рамках програм президента Володимира Зеленського Велике будівництво та Здорова Україна.

– У найближчі роки всі обласні міста – і не тільки – побачать такий клас, який, мені здається, дуже сподобається українським громадянам, особливо найменшим, – зазначив глава держави.

Він пояснив, що аналогічні парки планується відкрити і в інших містах України: у 2022 році такі простори з’являться у Львові, Кропивницькому, Кривому Розі, Дніпрі, Харкові, Сумах.

– Саме за допомогою таких класних спортивних розважальних сучасних магнітів ми будемо збільшувати кількість громадян України, які займатимуться різними видами спорту, – наголосив Зеленський.

Президент МОК Томас Бах відзначив швидкі темпи створення урбан-парку – його почали будувати у червні, а завершили вже у серпні.

– Такі парки дуже важливі для розвитку фізичної культури. І коли трапилася пандемія Covid-19, усі зрозуміли, наскільки важлива фізкультура як для фізичного, так і для ментального здоров’я, – заявив Бах, висловивши надію, що подібні парки допоможуть розвивати олімпійські види спорту в Україні.

Вхід до урбан-парку на ВДНГ вільний цілодобово.

За словами заступника керівника ОП, координатора Великого будівництва Кирила Тимошенка, до серпня наступного року на цій території мають з’явитися три басейни, 10-метрова вишка для стрибків у воду, зона для пляжного спорту.

– Спортивна інфраструктура – це не привілей для обраних у фітнес-залах. Ми робимо її сучасною і доступною для всіх охочих, – написав Тимошенко у Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за програми президента Володимира Зеленського Велике будівництво планується побудувати в кожній ОТГ новий сучасний парк для відпочинку громадян.