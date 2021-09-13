В Україні можуть зрости ціни на алкоголь – причина

Міністерство економіки перегляне мінімальні роздрібні ціни на алкоголь. У відомстві переконані, що крім детінізації ринку, такі кроки сприятимуть розвитку реального сектору економіки.

Проект постанови про затвердження нових цін уже розроблений, він перебуває на погодженні з іншими органами влади.

У Мінекономіки пояснили, що через здорожчання сировини і матеріалів, що використовуються в галузі, легальні виробники алкогольних напоїв без оновлених мінімальних роздрібних цін не можуть підняти вартість свого продукту до економічно обґрунтованого.

Вони не витримують конкуренції з нелегальними виробниками, які через використання сировини з нелегального ринку формують пропозицію товару за мінімально допустимою ціною.

– Інструмент мінімальних роздрібних цін разом із показниками вартості і якості забезпечує конкуренцію на ринку алкогольних напоїв. Це зменшує сегмент тіньового ринку, витісняючи його із легального продажу за ціновим фактором, – додав заступник міністра економіки Сергій Теленик.

У липні цього року стало відомо, що в Україні хочуть заборонити продавати алкоголь і сигарети в супермаркетах і неспеціалізованих магазинах. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді.

Згідно з текстом документу, продаж пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв, вина, звичайних і електронних сигарет, пристроїв для куріння без згоряння тютюну і аксесуарів для них пропонують дозволити тільки в спеціалізованих торгових точках.

Джерело: Мінекономіки