У Херсонській області, в селищі міського типу Іванівка, 45-річний чоловік забарикадувався у власному будинку та погрожує підірвати село, повідомляє поліція.

До правоохоронців звернулась дружина чоловіка близько 04.22 ранку 13 вересня.

За даними Нацполіції, чоловік проживає разом з чотирма дітьми та дружиною. Під час сварки він схопив невідомий предмет, схожий на гранату, і почав погрожувати рідним, змусивши їх втекти на вулицю.

Наразі вони перебувають у безпечному місці, їхнім життю та здоров’ю нічого не загрожує.

– Чоловік зачинився на другому поверсі будинку і відмовляється виходити. Територію біля домоволодіння оточили. Людей відвели на безпечну відстань, – повідомляє поліція.

На місці працюють керівництво поліції області, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та працівники роти поліції особливого призначення.

Із чоловіком проводять переговори.

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