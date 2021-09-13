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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Забарикадувався на другому поверсі: на Херсонщині чоловік погрожує підірвати будинок

Забарикадувався на другому поверсі: на Херсонщині чоловік погрожує підірвати будинок

У Херсонській області, в селищі міського типу Іванівка, 45-річний чоловік забарикадувався у власному будинку та погрожує підірвати село, повідомляє поліція.

До правоохоронців звернулась дружина чоловіка близько 04.22 ранку 13 вересня.

За даними Нацполіції, чоловік проживає разом з чотирма дітьми та дружиною. Під час сварки він схопив невідомий предмет, схожий на гранату, і почав погрожувати рідним, змусивши їх втекти на вулицю. 

Наразі вони перебувають у безпечному місці, їхнім життю та здоров’ю нічого не загрожує.

– Чоловік зачинився на другому поверсі будинку і відмовляється виходити. Територію біля домоволодіння оточили. Людей відвели на безпечну відстань, – повідомляє поліція. 

На місці працюють керівництво поліції області, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та працівники роти поліції особливого призначення.

Із чоловіком проводять переговори.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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